Eine Elbphilharmonie aus Schokolade Stand: 17.02.2021 11:36 Uhr Ein riesiges Naschwerk: Shadi Albakri hat die Hamburger Elbphilharmonie aus Schokolade nachgebaut.

Shadi Albakri ist Syrer und gelernter Konditor. Er hat auch schon als Konditor in Damaskus in Syrien und später in Jordanien gearbeitet, bevor er 2015 nach Deutschland kam. Da seine Ausbildung nicht in Deutschland anerkannt wurde, hat er in der Hansestadt erneut eine Ausbildung begonnen und erfolgreich im Januar abgeschlossen. 2017 fing er im Alter von 24 Jahren als Azubi bei "Karen's Konditorei" Beim Schlump an.

Fünf Kilogramm Kuvertüre

Zu seinem jüngsten Werk, der süßen Elbphilharmonie, sagt er: "Die ist essbar, die besteht aus fünf Kilogramm Kuvertüre. Also der obere Teil war ganz einfach, der untere Teil schwieriger." Er habe knapp 25 Stunden für das Kunstwerk gebraucht. Albakri war schon zwei Mal selbst in der Elbphilharmonie und findet sie einfach toll.

Albakri bezeichnet Hamburg als seine zweite Heimat. Er wollte eigentlich zuerst das Rathaus machen, doch wäre das noch schwieriger als die Elbphilharmonie gewesen, sagt er. Vielleicht werde er das Rathaus später noch angehen.

Chefin: "Das ist schon bombastisch"

Seine Chefin Karen Özer ist begeistert von der süßen Elbphilharmonie. "Tja, die ist schon bombastisch. Also ich hätte mich da nicht rangetraut. Ich habe aber auch gar nicht die Zeit, mich um solche Finessen zu kümmern."

Albakri hat schon als Azubi viele kleine Kunstwerke geschaffen. In seiner Heimat komme es auf das Aussehen der Torten an, erzählt Albakri. In Deutschland würden die Leute mehr auf den Geschmack als auf das Aussehen achten.

Zurzeit jobbt Albakri am Wochenende in der Konditorei. Seine Chefin bedauert, dass sie ihn nicht weiterbeschäftigen kann. Ihr Laden ist zu klein, um Albakri zu halten, sagt sie. Sie hofft, dass er bald eine Anstellung findet.

