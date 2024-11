Stand: 27.11.2024 20:26 Uhr Ehrung der besten Hamburger Azubis in der Handelskammer

Die Handelskammer hat am Mittwochabend Hamburgs beste Auszubildende geehrt. Der Vizepräses der Kammer, Sascha Schneider, und Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) zeichneten ingesamt 65 junge Menschen aus. Hamburgs bester Azubi ist in diesem Jahr der 23-jährige Tino Ventz, der Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung bei Lufthansa Technik gelernt hat. Bei der Ehrung der Bundesbesten in Berlin werden im Dezember zehn Hamburger Azubis dabei sein.

