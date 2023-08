Weiterhin viele Unfälle mit E-Scootern in Hamburg Stand: 15.08.2023 14:45 Uhr E-Scooter sorgen in Hamburg immer wieder für Diskussionen. Erst am Montag wieder wurde ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft wollte vom Senat wissen wie viele E-Scooter-Unfälle es in diesem Jahr schon gegeben hat.

In diesem Jahr gab es laut Senat bis Ende April 155 E-Scooter-Unfälle in Hamburg. Die Zahlen scheinen in diesem Jahr also nicht zu steigen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 860.

Ein Fünftel der Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Die meisten E-Scooter-Unfälle wurden laut Senat von den Fahrern oder Fahrerinnen selbst verursacht. Etwa ein Fünftel von ihnen hatte Alkohol getrunken oder Drogen genommen.

Weniger E-Scooter in Hamburg unterwegs

Bei den Ordnungwidrigkeiten spricht der Senat von stagnierenden Zahlen. Wurden im vergangenen Jahr beispielsweise rund 5.200 E-Scooter falsch abgestellt, sind in diesem Jahr bis Mitte Juli immerhin noch 1.800 solcher Fälle aktenkundig geworden. Der Senat erklärt sich das durch eine höhere Sensibiliserung durch Verbote - unter anderem durch die Anbieter der Leih-Roller selbst. In diesem Jahr sind außerdem rund 3.000 Leih-Roller weniger auf Hamburgs Straßen unterwegs. Auch das spielt offenbar eine Rolle bei den aktuellen Unfallzahlen.

CDU fordert mehr Kontrollen und Aufklärung

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Richard Seelmaecker, sagte zu den Zahlen: "Die hohen Unfallzahlen mit E-Scootern des vergangenen Jahres sind erschreckend. Leider sind auch die aktuellen Zahlen aus 2023 zu hoch. Gerade die hohe Zahl an verunfallten Nutzern unter Alkoholeinfluss zeigt, dass mehr kontrolliert werden muss. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen müssen wir außerdem früher und intensiver auf die Gefahren der Nutzung aufmerksam machen." Auffallend sei, dass Nutzerinnen und Nutzer der E-Scooter häufig selbst die Verursacherinnen und Verursacher von Verkehrsunfällen seien. "Wir brauchen daher ein umfassendes Maßnahmenpaket: Frühe und intensive Aufklärung an Schulen. Strikte Alkoholkontrollen und Bußgelder bei Fehlverhalten. Ahndungen bei achtlosem, behinderndem Abstellen oder Benutzung eines Rollers von mehr als einer Person."

