E-Rezept wird zur Pflicht: Vorbereitungen in Hamburg laufen Stand: 09.08.2023 17:47 Uhr Die Ausstellung von E-Rezepten wird ab Januar 2024 für Arztpraxen verpflichtend. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt. In Hamburg sind Praxen und Apotheken mit den Vorbereitungen unterschiedlich weit.

Die meisten Apotheken in Hamburg sind bereits technisch in der Lage, das E-Rezept einzulösen, sagt der Apothekerverein. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) sind derzeit hingegen erst 55 Prozent der Arztpraxen in der Hansestadt dazu in der Lage, ein E-Rezept für Patientinnen und Patienten auszustellen. Viele Praxen müssen demzufolge noch technisch nachrüsten.

KVH: Ausstellung teils zeitaufwändiger als beim Papierrezept

Generell finden die Ärztinnen und Ärzte das E-Rezept laut der KVH gut. In vielen Praxen gäbe es aber Schwierigkeiten mit der Software. Zudem dauere die Ausstellung eines elektronischen Rezeptes teils länger als bei der Papiervariante.

E-Rezepte sollen künftig per Krankenkassenkarte, einer speziellen App oder einem QR-Code eingelöst werden können. Die Einführung hatte sich aufgrund technischer Probleme verzögert.

VIDEO: E-Rezept: Der Gesundheitsminister macht Druck (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 09.08.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik