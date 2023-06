Durchschnitts-Miete in Hamburg laut Studie bei unter neun Euro Stand: 22.06.2023 14:39 Uhr Die durchschnittliche Kaltmiete liegt in Hamburg bei 8,71 Euro pro Quadratmeter. Das ergab die bislang größte deutsche Mieten-Studie im Auftrag der Wohnungsverbände. Bei Neuvermietungen werden aber Mieten verlangt, die massiv über dem Durchschnittswert liegen.

237.000 Mietverträge wurden für die Studie sauber ausgewertet - jeder dritte Hamburger Mietvertrag. Danach beträgt die Durchschnittsmiete in Hamburg nur 8,71 Euro den Quadratmeter, und nicht 13, 14 Euro wie Immobilien-Portale suggerieren. So die Zahlen, die am Donnerstag vom Center for Real Estate Studies (CRES) der Steinbeis Hochschule vorgelegt wurden im Auftrag der Hamburger Wohnungswirtschaft.

Immobilien-Portale bilden nicht die Bestandsmieten ab

Die hohen Mietpreise der Immobilien-Portale zeigten nur die Resterampe der teuren Neuvermietungen. Deshalb diese repräsentative Studie, sagte Sönke Struck, Chef des Wohnungsverbands BFW Nord am Donnerstag in Hamburg: "Das ist schon was besonderes, weil wir eine extrem große Datenmenge erhoben haben. Es wird gezeigt, dass ein ganz hoher Anteil der Hamburger Bevölkerung zu moderaten Mieten in ihrem Bestand wohnt." Die durchschnittliche Mietsteigerung im Vergleich zur vorangegangenen Studie von 2019 liegen der Studie zufolge bei 1,99 Prozent pro Jahr. Dem gegenüber stehe eine jährliche allgemeine Teuerungsrate von 4,1 Prozent.

Wohnungsverbände warnen vor Belastungen durch Klimaschutz

Die Wohnungsverbände warnen nun vor immer mehr Anforderungen an den Klimaschutz und der Mietpreisbremse. Torsten Flomm von Hamburgs Grundeiegntümerverband forderte deshalb, die Politik zu bremsen, mit neuem Ordnungsrecht irgendwas zu bekämpfen, was möglicherweise gar nicht da sei. Denn Hamburgs Mieten seien nicht so katastrophal wie immer behauptet. Das sei nun wissenschaftlich klar.

