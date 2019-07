Stand: 05.07.2019 06:11 Uhr

Dressel sagt Grundstücksspekulanten Kampf an

Die Stadt Hamburg will Grundstücksspekulanten künftig zur Kasse bitten. Sie sollen von 2025 an deutlich höhere Grundsteuern zahlen, kündigte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) im Gespräch mit NDR 90,3 an. Er betonte, es handele es sich nicht um Symbolik. Die Pläne sollten eine Dimension haben, "die klar macht, dass das kein wirtschaftlich vorteilhaftes Geschäft ist."

Spekulanten lassen Flächen brach liegen

Laut Dressel gibt es in jedem der sieben Hamburger Bezirke Grundstücke, die seit Jahren brach liegen, obwohl sie sofort für den Wohnungsbau genutzt werden könnten - sogenannte Spekulationsflächen. Hintergrund dabei: Die Eigentümer setzen auf steigende Grundstückspreise. Damit müsse Schluss sein, so der Finanzsenator: "Wir brauchen in Hamburg jede potenzielle Fläche für den Wohnungsbau. Und insofern ist das auch ein klares Signal, was wir hier auch an die Eigentümerseite senden." Wer ein baureifes Grundstück besitze, der solle es bebauen, denn jeder solle einen Beitrag gegen den Wohnraummangel in Hamburg leisten.

Hamburg plant Anti-Spekulanten-Steuer NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.07.2019 06:00 Uhr Autor/in: Frerichs, Volker Die Stadt Hamburg sagt Grundstücksspekulanten den Kampf an. Ab 2025 sollen sie deutlich höhere Grundsteuern zahlen, kündigte Finanzsenator Andreas Dressel bei NDR 90,3 an. Volker Frerichs berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Basis ist Neuregelung der Grundsteuer

Die rechtliche Grundlage für die Anti-Spekulanten-Steuer bildet die Grundsteuerreform, die endgültig 2025 in Kraft tritt. Dressel erklärte, dass Hamburg alle Möglichkeiten dieses Gesetzes im Hinblick auf Grundstücksspekulanten ausschöpfen werde.

Weitere Informationen Grundsteuerreform: Dressel macht Tempo "Es ist fünf vor zwölf für die Grundsteuer in Deutschland": Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel drängt auf eine zügige Lösung in Sachen Grundsteuerreform - notfalls mit einer Öffnungsklausel. (10.04.2019) mehr Grundsteuer: Hamburg prüft die Auswirkungen Die Finanzminister der Länder treffen sich heute in Berlin. Dabei geht es auch um die Neuordnung der Grundsteuer. Hamburg prüft, wie sich der von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegte Kompromiss auf die Mieten auswirkt. (28.03.2019) mehr Panorama 3 Grundstücks-Spekulanten verschärfen Wohnungsnot Panorama 3 Vor allem in Städten fehlt bezahlbarer Wohnraum. Darum setzt die Politik auf Neubauten privater Investoren. Doch die spekulieren oft nur mit den Grundstücken, statt zu bauen. (29.05.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.07.2019 | 06:00 Uhr