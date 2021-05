Doppelhaushalt des Hamburger Senats: Debatte um Rekordausgaben

Stand: 27.05.2021 06:00 Uhr

In der kommenden Woche wird die Hamburgische Bürgerschaft festlegen, wofür in diesem und im nächsten Jahr das Geld ausgegeben wird. Am 1. Juni beginnen die abschließenden dreitägigen Haushaltsberatungen.