Stand: 24.03.2025 14:50 Uhr Diebstahl bei Juwelier in der Neustadt: Öffentliche Fahndung nach Tätern

Nach einem Diebstahl in einem Juweliergeschäft am Neuen Wall in der Hamburger Neustadt im vergangenen Dezember fahndet die Polizei nun öffentlich mit Fotos nach drei unbekannten Männern und einer Frau. Sie werden verdächtigt, gemeinschaftlich hochwertigen Schmuck entwendet zu haben. Inzwischen hat die Polizei Hinweise, dass die mutmaßliche Diebesbande aus dem Bereich Bremen kommen und Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen sowie Berlin haben könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.03.2025 | 16:00 Uhr