Die Linke: Große Unterstützung für Spitzenkandidatin Özdemir Stand: 12.10.2024 21:44 Uhr Die Hamburger Linke zieht mit drei Frauen an der Spitze in den Wahlkampf für die kommende Bürgerschaftswahl. Spitzenkandidatin ist erneut Fraktionschefin Cansu Özdemir.

Sie ist die unangefochtene Nummer eins bei der Hamburger Linken: Mit fast 90 Prozent wurde Cansu Özdemir am Sonnabend von den Delegierten bei einem Parteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg zur Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl im März 2025 gewählt. Das war eine deutlich größere Zustimmung für sie als bei ihrer Spitzenkandidatur vor fünf Jahren - da lag die Zustimmung nur bei rund 60 Prozent.

Özdemir schwört Linke auf Wahlkampf ein

Özdemir schwörte ihre Partei auf den Wahlkampf ein. Sie sagte, wenn die Linke nicht in der Bürgerschaft wäre, dann würden viele Stimmen nicht gehört. Die Stimmen der Hafenarbeiter, der osteuropäischen Bauarbeiter, der alleinerziehenden Mütter und der Pflegekräfte. Und sie trete als Mutter aus Osdorf an, die einen zweijährigen Sohn habe, und die Familie und Politik unter einen Hut bekommen müsse.

Große Zustimmung auch für Sudmann

Auf Platz zwei folgt Heike Sudmann. Sie ist ebenfalls bereits seit vielen Jahren Abgeordnete in der Bürgerschaft. Und auch sie bekam breite Rückendeckung von den Delegierten. Sie wurde mit mehr als 90 Prozent der Stimmen gewählt. Neu in die Bürgerschaft einziehen will Sabine Ritter, sie ist zurzeit Co-Chefin der Hamburger Linken und wurde auf Platz drei der Landesliste gewählt. Nicht mehr kandieren werden die langjährigen Abgeordneten Sabine Boeddinghaus und Norbert Hackbusch.

Optimismus trotz schlechter Umfragewerte

Deutlich zu spüren war bei dem Parteitag eine Aufbruchstimmung. Trotz zuletzt schlechter Umfragewerte im Bund und schlechter Wahlergebnisse in ostdeutschen Bundesländern sieht sich die Hamburger Linke auf dem richtigen Kurs, um wieder ein zweistelliges Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl zu bekommen.

