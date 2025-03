Deutschland nur noch drittgrößte Containerschiff-Nation Stand: 12.03.2025 06:38 Uhr Deutschland ist nach Jahrzehnten nicht mehr das Land mit den meisten Containerschiffen weltweit. Im Ranking der größten Containerschiff-Nationen liegt jetzt die Schweiz an der Spitze, gefolgt von China. Deutschland landet auf dem dritten Platz.

Den ersten Platz in der Containerschifffahrt verdankt die Schweiz der weltgrößten Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf. MSC hat in den vergangenen Jahren nicht nur neue Schiffe bauen lassen, sondern auch in großem Stil gebrauchte Schiffe aufgekauft. Auch aus Deutschland, so Martin Kröger, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder (VDR). "Es ist reiner Wettbewerb am Ende des Tages, denn wir gucken ja bei diesen Zahlen insbesondere auf die Anzahl und Größe der Schiffe und wo diese eigentlich verortet sind."

Deutsche Handelsflotte stark geschrumpft

Chinesische Reeder sind vor allem deshalb gewachsen, weil der Handel innerhalb Chinas und in Asien allgemein zulegt. Gefragt sind dort eher kleinere Containerschiffe. Die gesamte deutsche Handelsflotte ist im vergangenen Jahrzehnt stark geschrumpft - um rund die Hälfte. Aktuell betreiben deutsche Unternehmen knapp 1.800 Schiffe.

Abwärtstrend möglicherweise gestoppt?

Immerhin gibt es jetzt erste Anzeichen, dass der Abwärtstrend gestoppt werden könnte. Zum ersten Mal seit 2012 ist der Schiffsraum, also die Ladekapazität, die von deutschen Reedern kontrolliert wird, wieder etwas gewachsen. Und bei Werften weltweit stehen mehrere Hundert neue Frachter und Tanker in den Orderbüchern, die in den kommenden Jahren an deutsche Reeder ausgeliefert werden sollen.

