Deutsches Hafenmuseum in Hamburg: Es geht kaum voran Stand: 09.09.2021 07:44 Uhr Insgesamt 120 Millionen Euro hat der Bund Hamburg für den Bau des Deutschen Hafenmuseums und die Restaurierung des historischen Seglers "Peking" zugesagt. Das war vor sechs Jahren. Doch das Projekt macht kaum Fortschritte.

von Dietrich Lehmann

Die "Peking" liegt seit einem Jahr wieder in Hamburg, aber beim Hafenmuseum gibt es noch immer keinen genauen Zeitplan. Zunächst hatte die Stadt Jahre gebraucht, um sich auf den Standort am Kleinen Grasbrook gegenüber der Elbphilharmonie festzulegen. Aber dort stehen noch alte Hafenhallen, deren Abriss gerade erst begonnen hat. Noch ist unklar, wann dort der erste Pfahl für den Bau des Hafenmuseums in den Grund gerammt werden kann.

Videos 3 Min Erste Besucher besichtigen Großsegler "Peking" Sie hatten es geschafft, eine begehrte Baustellenführung zu buchen. Die Führungen waren in kürzester Zeit ausverkauft. 3 Min

Öffnung erst Ende des Jahrzehnts?

Offen ist auch noch die Frage, wann das Museum dann öffnen kann. Laut Hans-Jörg Czech, Chef der Stiftung Historische Museen Hamburg, hofft man auf Ende des Jahrzehnts. Das könnte also auch 2029 sein, wenn nicht noch deutlich später. Das wären anderthalb Jahrzehnte, nachdem der Bund Hamburg grünes Licht gegeben hat.

Mehr Besucher? "Peking" muss erst umziehen

Der Großsegler "Peking" soll das schwimmende Aushängeschild des Deutschen Hafenmuseums werden. Jetzt liegt er seit einem Jahr etwas versteckt bei den 50er Schuppen. Seit Mittwoch dürfen zwar Besucherinnen und Besucher an Bord, allerdings nur im Rahmen von Führungen und in 10er-Gruppen. Dass nicht mehr Besucherinnen und Besucher kommen dürfen, liegt unter anderem daran, dass nebenan Gefahrgut umgeschlagen wird. Daran ändere sich erst etwas, wenn die "Peking" an ihren endgültigen Liegeplatz am künftigen Hafenmuseum kommt, meint Czech. Also vielleicht erst Ende des Jahrzehnts.

