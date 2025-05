Stand: 06.05.2025 05:58 Uhr Deutscher Schifffahrtstag startet in Hamburg

In Hamburg beginnt am Dienstag der Deutsche Schifffahrtstag. Da geht es um die Frage, wie man die Seewege besser schützen kann, etwa in der Nord- und Ostsee. Zuletzt hatte es zum Beispiel Attacken auf Seekabel gegeben. Zum Schifffahrtstag erwartet werden Reeder, Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und Forscherinnen und Forscher.

