Deutsche wollen 2019 weniger Fleisch essen von Oda Lambrecht

Die Mehrheit der Deutschen hat sich vorgenommen, dieses Jahr weniger Fleisch zu essen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts KantarEmnid im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Demnach sind die meisten Menschen außerdem bereit, mehr für Fleisch zu zahlen, das aus artgerechter Haltung kommt.

KantarEmnid hatte im Dezember 1.014 Deutsche interviewt. 54 Prozent der Befragten gaben an, im neuen Jahr eher weniger Fleisch und Wurst essen zu wollen. Dabei erklärten 62 Prozent der Frauen, dass sie ihre Essgewohnheiten entsprechend ändern möchten und 46 Prozent der Männer.

Gründe für weniger Fleisch: Gesundheit, Tier- und Umweltschutz

Als Gründe gaben jeweils knapp drei Viertel an, sich gesünder ernähren und die Umwelt schonen zu wollen. Knapp 80 Prozent erklärten, Tierleid vermeiden zu wollen. Nach der Umfrage sind 89 Prozent bereit, mehr für Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung zu zahlen.

Fast 90 Prozent für Haltungskennzeichnung

Dabei sprachen sich auch 89 Prozent für eine Kennzeichnung von Frischfleisch in Supermärkten aus. Sie befürworteten, dass die Art der Tierhaltung angegeben werden soll - und zwar in vier Stufen unterteilt: "Massentierhaltung", "Stallhaltung plus", "Außenklima" und "Bio".

Mit der Bezeichnung "Massentierhaltung" meine Greenpeace eine Tierhaltung nach gesetzlichem Standard gemeint, so die in Hamburg ansässige Umweltschutzorganisation auf Nachfrage, "Stallhaltung plus" solle den Tieren unter anderem etwas mehr Platz im Stall bieten. Die Kennzeichnung solle für Schweine-, Geflügel.- und Rindfleisch gelten, so Greenpeace.

Bund plant staatliches Tierwohllabel

Das Bundeslandwirtschaftsministerium arbeitet derzeit an der Einführung eines staatlichen Tierwohllabels. Bis zum Herbst sollten die Rahmenbedingungen dafür feststehen, schreibt das Ministerium dem NDR. Erste gekennzeichnete Produkte könnten frühestens 2020 auf dem Markt sein.

Ministerin Julia Klöckner (CDU) plant ein Label mit drei Stufen, wobei die Vorgaben für die niedrigste Stufe über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen sollten. Denn Klöckner möchte nicht das gesamte Fleischangebot kennzeichnen, und die Teilnahme wird freiwillig sein.

Staatliche Kennzeichnung: Greenpeace fordert Verpflichtung

Eine solche freiwillige Kennzeichnung reiche allerdings nicht aus, findet der Agrarexperte von Greenpeace, Martin Hofstetter. Er fordert eine umfassende Kennzeichnungspflicht für alle Fleisch- und Wurstprodukte, um eine verlässliche Basis für Verbraucher zu schaffen, die im Supermarkt wie im Restaurant Fleischprodukte aus artgerechter Haltung konsumieren wollten.

Weniger Fleisch liegt im Trend

Grundsätzlich scheint ein geringerer Fleischverzehr im Trend zu liegen. Nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) aßen die Deutschen 2017 insgesamt knapp 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf - etwas weniger als in den Jahren zuvor. Allerdings ging vor allem der Verzehr von Schweinefleisch zurück, der von Geflügel- und Rindfleisch nahm dagegen sogar leicht zu.

Deutsche essen kaum Biofleisch

Biofleisch spielte dabei allerdings kaum eine Rolle. Nach Angaben des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft lag der Anteil an ökologischem Fleisch an der Gesamtverkaufsmenge unter zwei Prozent.

