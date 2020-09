Stand: 21.09.2020 17:31 Uhr - NDR 90,3

Deutsch-französisches Gymnasium wird in Altona gebaut

Ein neues deutsch-französisches Gymnasium für Hamburg nimmt Gestalt an: Am Montag war auf dem künftigen Struensee-Campus in Altona erster Spatenstich. "Dieses Gymnasium wird eine ganz besondere Schule", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei dem Festakt, bei dem die deutsche neben der französischen Flagge gehisst wurde. "Es geht um das erste staatliche deutsch-französische Gymnasium, das nicht an der Grenze - in Freiburg oder Saarbrücken - sondern bei uns hier ganz im Norden gegründet wird."

Vorläufer ist eine französische Privatschule in Lokstedt, die mittlerweile in eine staatliche Schule übergegangen ist. Der erste Jahrgang lernt dort schon für das neue deutsch-französische Abitur.

5.400 Franzosen leben in Hamburg

Ab 2023 werden sich 700 Schülerinnen und Schüler auf dem Struensee-Campus an der Königstraße darauf vorbereiten. Die französische Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, freut sich über das neue Bildungsangebot: "So verschreibt sich das 'Lycée Franco-Allemand' dem Ziel, die Anzahl der Deutsch und Französisch Lernenden zu erhöhen." Denn das Interesse daran hat in den letzten Jahre eher abgenommen. Und das, obwohl mehr als 5.400 Französinnen und Franzosenin Hamburg leben.

AUDIO: Ein deutsch-französisches Gymnasium für Hamburg (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.09.2020 | 17:00 Uhr