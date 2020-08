Stand: 21.08.2020 11:59 Uhr - NDR 90,3

Deutlich weniger Verkehrstote in Hamburg

Weil wegen der Corona-Pandemie weniger Menschen unterwegs waren, ist die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten und Verletzten deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, ist der Rückgang in Hamburg stärker als im Bundesdurchschnitt. In der Hansestadt kamen der Statistik zufolge im ersten Halbjahr acht Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Im gleichen Vorjahreszeitraum gab es noch 14 Verkehrstote.

Weniger Verkehrstote in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 21.08.2020 12:00 Uhr Autor/in: Kai Salander Die Zahl der Verkehrstoten ist im Zuge der Corona-Krise stark gesunken. Auch in Hamburg gab es einen deutlichen Rückgang. Kai Salander berichtet.







Bundesweit haben in diesem Jahr bislang 1.281 Menschen ihr Leben bei Verkehrsunfällen verloren. Laut Statistik waren das 195 Menschen oder 13,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. Die Zahl der Verletzten ging um 18,7 Prozent auf knapp 148.100 zurück.

18 Prozent weniger Unfälle

Insgesamt nahm die Polizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 18,3 Prozent weniger Unfälle auf als im ersten Halbjahr 2019. Für den Zeitraum von Januar bis Mai hat das Statische Bundesamt seine Bilanz weiter aufgegliedert. Im Vergleich zum Vorjahr kamen demnach mehr Kradfahrer ums Leben. Dagegen ist die Zahl der getöteten Autoinsassen, Passanten, und Radfahrer rückläufig.

