Stand: 13.12.2024 11:09 Uhr Deutlich mehr Hamburger leben in Armut als bisher angenommen

In Hamburg leben deutlich mehr Menschen in Armut als bisher angenommen. Das zeigen Berechnungen der Forschungsstelle des Paritätischen Gesamtverbands. Darin wurden vom Einkommen Miete, Nebenkosten, Kreditzinsen und andere Nebenkosten abgezogen - und so sind dann in Hamburg fast 27 Prozent der Menschen von Armut betroffen. Nach der konventionellen Berechnung sind es 15 Prozent.

