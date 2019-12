Stand: 04.12.2019 06:12 Uhr

Deutlich mehr Elbschlick in der Nordsee verklappt

Hamburg steuert in diesem Jahr offenbar auf neue Rekorde beim Hafenschlick zu. In den ersten neun Monaten ist die Menge an Sedimenten, die in der Nordsee verklappt wurde, deutlich angestiegen. Ob im Hansahafen, im Köhlbrand, in Waltershof oder auf der Norderelbe: Rund 2,2 Millionen Kubikmeter Schlick haben Baggerschiffe in den ersten drei Quartalen eingesaugt - und nahe Helgoland in der Nordsee verklappt. Das ist rund ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Hafenwirtschaft vermisst langfristiges Konzept

Hamburg hat mit Schleswig-Holstein gerade erst eine Rahmenvereinbarung verlängert, wonach auch in den kommenden fünf Jahren dort Schlick abgeladen werden kann. Was fehlt, ist aber ein langfristiges Konzept, wie Hafenwirtschaft und Opposition kritisieren.

Schlick soll weiter draußen verklappt werden

In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU kündigt der Senat zwar an, dass im kommenden Jahr ein Antrag beim Bund gestellt werden soll, Schlick auch außerhalb der 12-Meilen-Zone zu verklappen. Das ist aber wesentlich später als ursprünglich geplant.

Schlick-Verklappung: Wie soll es weitergehen? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.12.2019 08:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Rund 2,2 Millionen Kubikmeter Schlick haben Baggerschiffe in den ersten drei Quartalen in Hamburg eingesaugt. Rund ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Dietrich Lehmann berichtet.







Unternehmer warten auf Antrag beim Bund

Der Senat begründet das damit, dass die Untersuchungen deutlich umfangreicher seien als anfangs bekannt. "Wann das Verfahren abgeschlossen werden kann, steht aus heutiger Sicht in den Sternen", meint Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg.

Kritik aus der Opposition

Ralf Niedmers von der CDU spricht von einem Trauerspiel. FDP-Fraktionschef Michael Kruse fordert, dass Hamburg schnell mit dem Bund darüber verhandeln solle, dass Schlick aus dem Hafen auch in der Unterelbe bei Brunsbüttel verklappt werden kann - vor allem um Kosten zu sparen.

