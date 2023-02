DESY lädt ukrainische Wissenschaftler nach Hamburg ein Stand: 04.02.2023 11:09 Uhr Das Forschungszentrum DESY hat junge ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, in Hamburg zu forschen. Mehr als einhundert hatten sich für das Projekt "Winterschule für Ukrainer" beworben - 22 kommen nun nach Hamburg.

Für ein paar Wochen raus aus dem Kriegsgebiet: Die Hälfte der jungen Physikerinnen und Physiker kommt direkt aus der Ukraine angereist, aus Kiew oder der West-Ukraine. Das Forschungszentrum DESY holt die Studierenden an der polnisch-ukrainischen Grenze ab. Die anderen sind bereits aus der Ukraine geflüchtet und reisen zum Beispiel aus Oslo oder Stuttgart an.

DESY-Chef: "Wir vergessen die Wissenschaftler nicht"

Mit der "Winterschule" will das Forschungszentrum ein Zeichen setzen, erklärt DESY-Chef Helmut Dosch die Idee dahinter. Man wolle, "dass die Wissenschaftler merken, dass wir sie nicht vergessen" und "der nächsten Generation zeigen, dass es ein mögliches Leben nach dem Krieg hier gibt."

Forschung bis Mitte März

Schon seit Jahren beschäftigt DESY auch ukrainische Mitarbeitende und kooperiert mit ukrainischen Forscherinnen und Forschern. Deren Labore und Anlagen seien jetzt teilweise zerstört, so Dosch. Bis Mitte März können die jungen ukrainischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit den DESY-Kolleginnen und -Kollegen an den Forschungsanlagen in Bahrenfeld experimentieren.

Weitere Informationen DESY will in Hamburg weltbestes Röntgenmikroskop entwickeln Die Anlage mit dem Namen PETRA IV soll bislang unerreichte Einblicke in Materialien und biologische Strukturen ermöglichen. (13.09.2022) mehr DESY: Auf der Spur der Elementarteilchen Am 18. Dezember 1959 fällt in Hamburg der Startschuss für eines der weltweit wichtigsten Zentren zur Erforschung der Materie. Seither erkunden Wissenschaftler bei DESY den Nanokosmos. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.02.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wissenschaft