Corona: Lockdown auch in Hamburg verlängert und verschärft Stand: 05.01.2021 19:45 Uhr Angesichts eines neuen Höchststandes bei den Corona-Neuinfektionen müssen sich die Hamburgerinnen und Hamburger auf eine Fortführung des Lockdowns bis Ende Januar einstellen.

Bund und Länder verständigten sich am Dienstag darauf, die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen zu verlängern und zu ergänzen. Private Treffen sollten nur noch mit einer einzelnen Person außerhalb des eigenen Hausstandes möglich sein, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss an die Konferenz mit den Länderchefs am Dienstag.

Bewegungsradius wird ab Inzidenz 200 eingeschränkt

Neu ist eine Bewegungseinschränkungen für Menschen in Hotspots: In Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen wird der Bewegungsradius demnach auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränkt. Gelten soll dies für Bereiche mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Hamburg ist davon bislang nicht betroffen, hier lag der Wert am Dienstag bei 138,4. "Wir müssen jetzt ganz besonders vorsichtig sein", sagte Tschentscher, verwies aber auch darauf, dass die Zahlen nach den Feiertagen noch nicht wirklich aussagekräftig seien. "Die Lage ist unklar". Betriebskantinen sollen geschlossen bleiben.

Es bleibt dabei: Keine Präsenzpflicht in den Schulen

Auch nach dem Bund-Länder-Treffen zeichnen sich keine generellen Schulöffnungen ab. Die Präsenzpflicht an den Schulen bleibe bis Ende Januar ausgesetzt, sagte Tschentscher. "Die Kinder sollen wann immer möglich zu Hause betreut werden." Mit dem Distanzunterricht solle das Infektionsgeschehen zurückgedrängt werden, damit "wir im Februar wieder in den unteren Jahrgängen, auch in den Grundschulen, zu Präsenzunterricht zurückkehren können."

Die Kultusminister der Bundesländer hatten am Montag einen Stufenplan beschlossen, über den jedes Bundesland selbst entscheiden kann und der in einer ersten Stufe eine Rückkehr der Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis sechs in die Schulen vorsieht. Bund und Länder vereinbarten vor dem Hintergrund der Einschränkungen an Schulen und Kitas außerdem, in diesem Jahr die Zahl der Kinderkrankentage für Eltern zu verdoppeln.

Bisherige Lockdown-Regeln gelten weiter

Der bisherige Lockdown, der seit dem 16. Dezember gilt und viele Geschäfte, aber auch die Schulen und Kitas betrifft, gilt also weiter. Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen mussten bereits mehrere Wochen vorher schließen. Ziel der Maßnahmen ist es, Kontakte zwischen Menschen und damit Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Bund und Länder hatten den harten Lockdown Mitte Dezember zunächst bis zum 10. Januar beschlossen. Schon damals gab es Stimmen, die eine Verlängerung mit Blick auf die Corona-Lage für wahrscheinlich hielten.

