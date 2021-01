Hamburger Impfzentrum hat fast keine freien Termine mehr Stand: 14.01.2021 17:22 Uhr Die Termine für das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen sind praktisch ausgebucht. Nur heute Abend werden noch einmal Termine freigeschaltet, dann ist nach Angaben der Sozialbehörde erst einmal Schluss.

Am Donnerstag wurden Termine bis Mitte Februar vergeben. Sie waren innerhalb kürzester Zeit weg - so wie in anderen Bundesländern auch. Ab wann wieder Termine nach dem 15. Februar vergeben werden, ist nach Angaben der Sozialbehörde noch offen. Ab Freitag braucht man es also gar nicht erst mehr zu versuchen. Damit geht ein chaotischer Tag zu Ende. Viele Anruferinnen und Anrufer sind gar nicht durchgekommen bei der Hotline. Und wenn sie es doch geschafft haben, waren die freigeschalteten Termine schon weg.

AUDIO: Run auf Impftermine in Hamburg (1 Min)

Schleswig-Holstein geht neuen Weg

Im Nachbarland Schleswig-Holstein zieht die Landesregierung schon Konsequenzen, dort gab es in dieser Woche ähnliche Probleme. Ab Ende Januar können sich dort über 80-Jährige ohne Zeitdruck für einen Termin registrieren lassen und müssen ihn nicht selber buchen. Unklar ist noch, ob auch Hamburg möglicherweise dieses Verfahren einführen könnte.

Leonhard: "Es kommt jeder zu seiner Impfung"

Videos 4 Min Leonhard: "Sie werden Geduld brauchen" Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard erklärt die aktuellen Abläufe bei der Anmeldung zum Impfen. 4 Min

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte schon am Mittwoch um Verständnis für den Fall gebeten, wenn es nicht gleich mit einem Termin klappe. Dann solle man sich nicht entmutigen lassen und es später nochmal versuchen. "Es kommt jeder zu seiner Impfung, aber am Anfang wird es Schritt für Schritt gehen", sagte Leonhard im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Infobriefe für Senioren

Wer 80 Jahre oder älter ist, bekommt in diesen Tagen Post von der Stadt Hamburg: In dem Schreiben informiert die Sozialbehörde über die Corona-Impfungen und ruft dazu auf, einen Termin für das Impfzentrum in den Messehallen auszumachen. Das kann man telefonisch beim Arztruf 116117 oder online machen. Doch nun sind die Termine erstmal vergeben.

Noch keine Lösung für Bettlägerige

Noch keine Lösung gibt es für bettlägerige oder demente Menschen, die zu Hause betreut werden und nicht ins Impfzentrum kommen können. Sie werden wahrscheinlich erst geimpft, wenn ein Impfstoff freigeben ist, der nicht kompliziert gelagert werden muss und von Hausärztinnen - und ärzten gespritzt werden kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.01.2021 | 17:00 Uhr