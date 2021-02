Corona: Impfbeauftragter setzt auf Dialog mit Herstellern Stand: 28.02.2021 06:05 Uhr Christoph Krupp will dafür sorgen, dass mehr Corona-Impfstoff für Deutschland produziert wird. Das sagte er, bevor er am Montag sein Amt als Impfbeauftragter der Bundesregierung antritt.

"Wir wollen sehen, wie wir die Impfstoffproduktion ankurbeln können". So beschreibt Christoph Krupp seine neue Aufgabe als Impfbeauftragter der Bundesregierung. Deutschland habe durch die Europäische Union genug Impfstoff bestellt, aber dieser Impfstoff müsse auch produziert werden. Die Hersteller seien guten Willens, sagte Krupp im NDR Hamburg Journal. In der Praxis sei es aber ein sehr komplexer Prozess mit Lieferketten und Zulassungsverfahren.

Dialog mit den Herstellern von Corona-Impfstoff

"Wir wollen unterstützen. Dafür sind wir im Dialog mit den Herstellern", sagte er im Interview mit Hamburg Journal Moderator Jens Riewa. Zehn Jahre war Christoph Krupp Leiter des Bezirksamtes Bergedorf, sieben Jahre leitete er die Hamburger Senatskanzlei. Zuletzt war er Vorstandschef der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Jetzt soll er mit der neuen Taskforce im Bundeswirtschaftsministerium die Produktion von Corona-Impfstoff in Deutschland beschleunigen.

Geld für Lieferzusagen

Die Taskforce soll aus zehn Personen bestehen, die aus dem Bundesfinanzministerium, dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesgesundheitsministerium kommen. Was in der ersten Woche anliegt: "Zuerst mit dem Herstellern sprechen". Es gebe auch schon Vorschläge, welche Firmen man noch mit in die Liefer- und Produktionskette mit aufnehmen könnte.

Das Problem, dass es dabei gibt, erklärte Krupp so: "Die Hersteller fragen sich, bevor sie die Produktionskapazität ausweiten: Wie lange gilt für uns eine Abnahme-Garantie?" Hier könne man darüber reden, ob man für Reserve-Kapazitäten auch Geld bezahle und Genehmigungsverfahren beschleunige. "Der Staat hat einige Möglichkeiten, das zu unterstützen", sagte Krupp weiter.

Nach seinen Worten ist es wahrscheinlich, dass im Mai schon fünf Impfstoffe statt heute drei zur Verfügung stehen. Neben den schon verfügbaren Impfstoffen von BioNTech/Pfizer, Moderna und Astra/Zenica seien dies die Impfstoffe von Johnson uns Johnson und CureVac. Die Frage, ob bis Anfang August allen Menschen, die dies wünschen, wie geplant ein Impfangebot gemacht werden kann, ließ Krupp offen. Sein Auftrag sei es, diese Planungen abzusichern. Es sei aber ein komplizierter Prozess, die Herstellungskapazitäten hochzufahren.

