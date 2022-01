Corona: Behörde verlängert Regelstudienzeit um ein Semester Stand: 27.01.2022 07:46 Uhr Kaum soziale Kontakte, viele Online-Seminare, fehlende Jobs - auch Hamburgs Studierende leiden unter den Folgen der Pandemie. Um diese abzumildern, will die rot-grüne Koalition erneut die Regelstudienzeit verlängern.

Damit dürfen die Studierenden länger an der Universität und an den Hochschulen bleiben als eigentlich vorgesehen. Und sie haben länger Anspruch auf Bafög, wenn auch das kommende Sommersemester nicht auf die Studienzeit angerechnet wird. Rot-Grün will in der Bürgerschaftssitzung kommende Woche einen entsprechenden Antrag stellen und damit den Weg frei machen für die gesetzlichen Voraussetzungen.

Fordernde Situation für Studierende

"Die Situation ist für viele Studierende in der derzeitigen Situation sehr fordernd - sowohl emotional, als auch finanziell, da viele Verdienstmöglichkeiten für Studierende nur eingeschränkt angeboten werden oder in den vergangenen Monaten ganz weggefallen sind", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Sie sei froh, dass die Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit um ein Semester nun auf den Weg gebracht worden sei.

AUDIO: Regelstudienzeit wird um ein Semester verlängert (1 Min) Regelstudienzeit wird um ein Semester verlängert (1 Min)

"Wir wissen nicht, vor welche pandemischen Herausforderungen uns das kommende Sommersemester stellen wird. Deshalb müssen wir uns schon jetzt vorbereiten und die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit schaffen", sagte die wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Annkathrin Kammeyer.

Psychische Belastung nimmt zu

Ziel ist auch, den Studierenden in der Pandemie den Zeitdruck zu nehmen. "Das hilft uns sehr", freut sich Mathis Lorenzen von der Studierendenvertretung der Universität Hamburg. Denn viele Mitstudierende würden sich Sorgen machen, ob sie ihr Studium unter Corona-Bedingungen in der vorgesehenen Zeit abschließen können. Seiner Einschätzung nach, haben die psychischen Belastungen der Studierenden nach zwei Jahren Pandemie eher zu- als abgenommen. Das zeige auch der deutlich gestiegene Bedarf an Beratungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.01.2022 | 12:00 Uhr