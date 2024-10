Stand: 14.10.2024 12:09 Uhr Code Week lädt auch in Hamburg zum Computer-Tüfteln ein

Die diesjährige Code Week in Hamburg läuft unter dem Motto "Komm machen". Die Veranstaltung lädt europaweit Kinder und Jugendliche ein, ihre Begeisterung für das Tüfteln, Hacken und Programmieren zu entdecken. Dazu sagte Schulsensenatorin Ksenija Bekeris am Montag, sie freue sich über den "niedrigschwellingen Ansatz" der Code Week, die damit Kinder und Jugendliche für "zukunftswirksame Theme" abhole. In Hamburg bieten über 70 Einrichtungen noch bis zum 27. Oktober mehr als 140 Angebote an.

