CDU-Fraktionschef will Polizeipräsenz in ganz Hamburg erhöhen Stand: 22.08.2023 14:47 Uhr Die wachsende Kriminalität ist Hauptthema der Hamburger CDU. Fraktionschef Dennis Thering will nun mehr Polizei-Präsenz in der ganzen Stadt. Das sagte er im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem NDR Hamburg Journal.

Der Hamburger Senat reagiere viel zu spät auf die steigende Gewalt- und Einbruchskriminalität, sagt Thering. Hätte der Senat früher auf die CDU gehört, wären viele Straftaten verhindert worden. Und so will die CDU selbst vorgehen, falls sie an die Regierung kommt: "Wir würden über das ganze Stadtgebiet, nicht nur am Hauptbahnhof, die Polizeipräsenz erhöhen. Wir würden an Kriminalitätsschwerpunkten die Videoüberwachung ausweiten", sagt der CDU-Fraktionschef und ergänzt, seine Partei würde das Thema Sicherheit ganz oben auf die Agenda stellen.

Mehr Waffenverbotszonen und Abschiebungen

Zudem sollte es Therings Ansicht nach mehr Waffenverbotszonen geben. Und Härte will der CDU-Fraktionschef auch bei kriminellen Zuwanderern und Zuwanderinnen zeigen. "Für uns ist ganz klar: Wer hier in Deutschland lebt, hier aufgenommen wird, unterstützt wird und hier Straftaten begeht, der muss konsequent abgeschoben werden", sagt er. Das passiere zurzeit noch deutlich zu wenig. Ab 2025 möchte Hamburgs CDU mitregieren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 22.08.2023 | 15:00 Uhr