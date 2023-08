CDU beklagt Personalmangel bei der Hamburger Polizei Stand: 02.08.2023 19:34 Uhr In Hamburg stockt die Polizei derzeit am Hauptbahnhof auf. Dadurch sieht man in anderen Stadtteilen aber deutlich weniger Polizisten auf der Straße, kritisiert die CDU. Dazu hat der Senat jetzt auf Anfrage der CDU aktuelle Zahlen vorgelegt.

Mehr Polizei rund um den Hauptbahnhof - das macht sich bemerkbar. In Hamburgs Randgebieten sind weniger Beamtinnen und Beamte auf der Straße unterwegs und oft können Streifenwagen nicht besetzt werden, kritisiert CDU-Chef Dennis Thering.

Weniger Kapazitäten in Hamburgs Randbezirken

Tatsächlich ist die Zahl der Personalstunden im Kommissariat am Steindamm binnen eines Jahres um mehr als 50 Prozent gestiegen, während es an einzelnen Wachen, etwa in Bergedorf, Wandsbek oder Neugraben zwischen drei und sieben Prozent weniger Kapazität gibt. Allerdings gibt es außerhalb der City gibt es auch zwölf Reviere, mit mehr Personaleinsatz. Bei der Kriminalpolizei, Schutz- und Wasserschutzpolizei sind 225 Posten gar nicht besetzt. Das entspricht knapp drei Prozent aller Stellen.

Weniger Nachwuchskräfte seit 2020

Noch dramatischer ist die Lage bei den Angestellten im Polizeidienst, die beispielsweise im Objektschutz eingesetzt werden. Bei 560 Stellen fehlen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt gibt es seit 2020 knapp 400 Polizistinnen und Polizisten mehr in Hamburg Allerdings ist die Zahl der Nachwuchskräfte etwa in gleicher Größe geschrumpft. Thomas Jungfer von der Deutschen Polizeigewerkschaft spricht davon, dass dort schon bald ein "echter Engpass" drohe.

