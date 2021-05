Bundestagwahl 2021 und Social Media: Wie der Wahlkampf persönlich wird Stand: 07.05.2021 19:41 Uhr Die Corona-Pandemie beeinflusst natürlich auch den Wahlkampf der Bundestagswahl, der dadurch noch viel digitaler werden wird.

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram werden für die Parteien, Politikerinnen und Politiker bei der Bundestagswahl 2021 eine wichtige Rolle spielen, um ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Denn um Nähe und Vertrauen aufzubauen wird alles, was im richtigen Leben nicht mehr funktioniert in den digitalen Raum verlagert und da eignet sich Social Media besonders gut. Der Kampf um die Stimmen von Wählerinnen und Wählern findet 2021 also weniger an Wahlkampfständen auf dem Marktplatz statt, sondern auf Smartphones und Desktops.

Alle Parteien nutzen Soziale Medien

Die Parteien in Hamburg nutzen ähnliche Mittel, um ihre Wählerinnen und Wähler zu erreichen: Zitattafeln in Parteifarben, Werbung für Online-Events, kurze Videos mit Wahlversprechen. Live-Events auf Zoom oder Instagram. Festhalten kann man: Alle Parteien sind auf Social Media aktiv, kommen aber auf den verschiedenen Kanälen unterschiedlich gut an: Auf Instagram sind die Grünen aus Hamburg Stand heute Spitzenreiter, gefolgt von der SPD und der CDU. Auf Facebook sind wiederum andere Parteien gefragt, wie zum Beispiel die AfD.

Parteien haben es schwerer als Personen

Insgesamt haben es Parteien auf Social Media deutlich schwerer als Politikerinnen und Politiker, wie der Politikberater Bendix Hügelmann erklärt. "Ich glaube, dass so ein Parteiaccount es immer schwerer hat, weil der Absender nicht klar ist und weil es um politische Inhalte gehen soll", sagt er. Das mache es aber für Politiker und Politikerinnen umso interessanter, sich in den sozialen Medien zu präsentieren. Dort hätte man als interessierte Bürgerin oder als interessierter Bürger die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen: "Was treibt diese Person an, warum will die Person von mein Vertrauen, meine Stimme bei der Bundestagswahl oder bei der Landtagswahl haben", so Hügelmann.

Mehr Follower als der Bürgermeister

Besser erreichen Politiker*innen ihre Wähler und Wählerinnen also wenn sie einzeln auftreten: So hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher deutlich mehr Followerinnen und Follower als der Hamburger Partei-Account der SPD. Ebenso die Linken-Politikerin Cansu Özdemir, die auf Twitter sogar mehr Followerinnen und Follower hat als der Bürgermeister.

Eines ist klar: Der Wahlkampf auf Social Media wird sich in den nächsten Jahren also eher noch verstärken. Vielleicht reden wir in zehn Jahren dann nicht mehr über Facebook oder Instagram, sondern über andere Netzwerke.

