Wahlbenachrichtigungen für Bundestagswahl werden in Hamburg verschickt

Wahlbenachrichtigungen für Bundestagswahl werden verschickt Stand: 20.08.2021 14:49 Uhr Landeswahlleiter Oliver Rudolf hat am Freitag den Startschuss für den Versand von rund 1,3 Millionen Wahlbenachrichtigungen in Hamburg gegeben.

Von Sonnabend an wird die Deutsche Post sie zustellen, die Bundestagswahl soll am 26. September stattfinden. Bis zum 4. September sollen alle Wahlberechtigten ihre Unterlagen im Briefkasten haben. Mit der Wahlbenachrichtigung wird auch ein Antragsformular für Briefwahlunterlagen versandt.

Mehr Briefwähler erwartet

Die Sortieranlagen im Briefzentrum der Post in Altona laufen auf Hochtouren. Stefan Laetsch von der Deutschen Post: "Insgesamt werden wir 1,3 Millionen Wahlbenachrichtigungen versenden und die Maschine schafft 40.000 Briefe am Tag. Wir rechnen auf jeden Fall mit einem neuen Rekord an Briefwählerinnen und Briefwählern. Das haben wir auch gerade zum Beispiel bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz gesehen." Landeswahlleiter Rudolf geht davon aus, dass der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler bei der Bundestagswahl in Hamburg 50 Prozent betragen könnte.

AUDIO: Bundestagswahl: Hamburger Wahlbescheide werden versendet (1 Min)

Für den Fall, dass man seine Wahlunterlagen nicht innerhalb der nächsten paar Tage erhält, bittet Rudolph um Geduld: "Die Wahlbenachrichtigung werden bis zum 4. September versandt. Wer dann noch keine Wahlbenachrichtigung hat, der möge sich dann bitte bei seiner Wahldienststelle melden. Aber natürlich dauert die Zustellung auch ein bisschen Zeit."

