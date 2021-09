Bundestagswahl: Großes Interesse an Briefwahl in Hamburg Stand: 04.09.2021 06:48 Uhr Bis zum Sonnabend sollen alle wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburger ihre Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl bekommen haben. Bereits jetzt zeichnet sich ein großer Anteil von Briefwählerinnen und Briefwählern ab. Das geht aus ersten Zahlen des Landeswahlleiters hervor.

Vermutlich werden so viele Wählerinnen und Wähler wie nie zuvor bei der Bundestagswahl per Brief abstimmen. Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf rechnet damit, dass am Ende die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme per Brief abgegeben haben wird. Mehr als 23,4 Prozent der wahlberechtigten Personen in Hamburg haben die Briefwahl laut Rudolf schon jetzt beantragt. Vor der Bundestagswahl 2017 waren es zum gleichen Zeitpunkt erst 11,2 Prozent.

2017 gab es 37 Prozent Briefwähler

Am Ende hatten vor vier Jahren 37 Prozent der Wählerinnen und Wähler per Brief abgestimmt, wie Rudolf sagte. Wer in diesem Jahr per Brief wählen will, der kann die entsprechenden Unterlagen noch bis zwei Tage vor der Wahl beantragen. Wer sicher gehen will, dass seine Stimme per Brief rechtzeitig ankommt, sollte dies jedoch besser einige Tage früher tun.

1,3 Millionen Wahlberechtigte in Hamburg

Rund 1,3 Millionen wahlberechtigte Hamburgerinnen und Hamburger können am 26. September ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben. Wer bis zum Sonnabend noch keine Wahlbenachrichtigung im Briefkasten hat, sollte sich möglichst schnell bei seiner Wahldiensstelle danach erkundigen. Wer nicht ganz sicher ist, kann sich unter der Behörden-Telefonnummer 115 nach seiner zuständigen Wahldienststelle erkundigen.

