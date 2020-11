Bund gibt Millionen für Erneuerung des Eichtalparks Stand: 19.11.2020 06:24 Uhr Hamburg bekommt erneut einen kräftigen Zuschuss aus Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte 3,3 Millionen Euro für die klimagerechte Erneuerung des Eichtalparks in Wandsbek.

Im 19. Jahrhundert wurde er angelegt - nun wird er fit gemacht fürs 21. Jahrhundert. Der Eichtalpark mit seinen siebeneinhalb Hektar soll zum Modellprojekt für einen Park im Klimawandel werden. Aber wie? Das Bezirksamt Wandsbek will neue Baumarten pflanzen: Die Bestände seien überaltert und nicht an den Klimawandel angepasst, heißt es. Zudem werden Blühwiesen für Insekten angelegt.

AUDIO: 3,3 Millionen Euro für Eichtalpark vom Bund (1 Min)

Schautafeln zur Aufklärung geplant

Die großen Gruppen alter Eichen bleiben natürlich erhalten, wie Aydan Özuguz beteuert. Sie ist Wandsbeks SPD-Bundestagsabgeordnete und hat den Antrag unterstützt. Özuguz erklärte: "Wir stärken nicht nur das Klima, wir schaffen gleichzeitig einen besonderen Ort, an dem wir über die Folgen des Klimawandels verständlich aufklären." Etwa mithilfe von Schautafeln. Themen: Wie kann man die Hitze aus der Stadt raushalten? Was macht man gegen Überflutungen durch Starkregen? In vier Jahren soll der Eichtalpark runderneuert sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.11.2020 | 07:00 Uhr