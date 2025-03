Bürgerschaftswahl in Hamburg: Auszählung geht heute weiter Stand: 03.03.2025 08:51 Uhr Heute geht in Hamburg die Auszählung der bei der Bürgerschaftswahl abgegeben Stimmen weiter. Bis zum Abend zeigt sich, welche Kandidatinnen und Kandidaten es in das Parlament geschafft haben.

Das Ergebnis vom Wahlabend gibt laut Landeswahlleiter nur die voraussichtliche Sitzverteilung in der neuen Bürgerschaft wieder. Dazu wurden in einem vereinfachten Verfahren erst einmal nur die Landeslisten-Stimmzettel, also die Zweitstimmen, ausgezählt - und auch hier nur die Stimmzettel, die eindeutig gültig sind. Die vollständige Auszählung der Stimmen findet heute statt. Das vorläufige Ergebnis will der Landeswahlleiter am Abend bekanntgeben. Dann ist auch bekannt, welche Kandidatinnen und Kandidaten in die neue Bürgerschaft einziehen.

Ergebnis von Sonntag: SPD deutlich vor CDU und Grünen

Laut dem Ergebnis der vereinfachten Auszählung kam die SPD am Sonntag auf 33,5 Prozent. Die CDU landete sich mit 19,8 Prozent vor den Grünen, die 18,5 Prozent erreichten. Die Linke erzielte 11,2 Prozent, die AfD 7,5 Prozent. An der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten Volt (3,3 Prozent), FDP (2,3 Prozent) und das BSW (1,7 Prozent).

Hamburger hatten zehn Stimmen insgesamt

Anders als bei der Bundestagswahl konnten die Wahlberechtigten bei der Bürgerschaftswahl insgesamt zehn Stimmen abgeben - fünf im gelben Stimmzettel-Heft für die Landeslisten der Parteien und fünf im roten Stimmzettel-Heft für die Kandidierenden in den Wahlkreisen. Die Auszählung per Hand ist daher aufwendig.

Rund 1,3 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Statistikamts Nord mit 67,7 Prozent höher als vor fünf Jahren, als insgesamt 63 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.

Die Bürgerschaftswahl 2020 hatte die SPD (39,2 Prozent) vor den Grünen (24,2 Prozent) gewonnen. Die CDU erzielte damals ihr historisch schlechtestes Ergebnis (11,2 Prozent). Dahinter landeten die Linken (9,1 Prozent) und die AfD (5,3 Prozent). Die FDP (4,9 Prozent) scheiterte knapp an der Fünf-Prozent-Hürde.

