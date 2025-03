Hamburg-Wahl: Wer jetzt in die Bürgerschaft einzieht Stand: 03.03.2025 20:32 Uhr Auszählung beendet: Einen Tag nach der Hamburg-Wahl steht vorläufig fest, welche 121 Politikerinnen und Politiker es in die Bürgerschaft geschafft haben.

Bei der Hamburg-Wahl durfte jede Wählerin und jeder Wähler bis zu zehn Stimmen abgeben – je fünf auf dem Landeslisten-Wahlzettel und dem Wahlkreislisten-Wahlzettel. Dieses System machte die Auszählung schwieriger.

Am Wahlabend war zunächst die voraussichtliche Fraktionsstärke in der Bürgerschaft ermittelt worden. Dazu wurden nur die Landeslisten-Stimmzettel und somit die Zweitstimmen nach einem vereinfachten Verfahren ausgezählt. Nun wurden die Landeslisten erneut ausgezählt. Über die Wahlkreislisten, also die Erststimmen, wurde zudem ermittelt, welche Politikerinnen und Politiker in die Bürgerschaft einziehen.

Wahlkreis Alstertal-Walddörfer mit drei Prominenten

Im Wahlkreis Alstertal-Walddörfer ziehen mit Finanzsenator Andrea Dressel (SPD), CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering und Grünen-Chefin Maryam Blumenthal gleich drei prominente Abgeordnete wieder in die Bürgerschaft ein.

Nockemann und Jasberg in Bergedorf gewählt

Im Wahlkreis Bergedorf schafften es unter anderem AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann und Grünen-Co-Fraktionschefin Jennifer Jasberg.

In Rotherbaum-Harvestehude-Eimsbüttel-Ost war es unter anderem Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). Ihrem Parteikollegen, Verkehrssenator Anjes Tjarks, gelang es in Altona, ebenso wie der Co-Spitzenkandidatin von den Linken, Heike Sudmann.

Fegebank schaffte es über die Wahlkreisliste

Die bisherige Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) wurde im Wahlkreis Fuhlsbüttel-Alsterdorf-Langenhorn gewählt.

50 Politiker über Landeslisten

Über die Landeslisten ziehen laut Statistikamt Nord für die SPD 18 Abgeordnete in die Bürgerschaft ein, darunter Peter Tschentscher, die bisherige Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Fraktionschef Dirk Kienscherf und Finanzsenatorin Melanie Leonhard.

Bei der CDU ziehen unter anderem Anna von Treuenfels-Frowein und Dietrich Wersich über die Landesliste ein, bei den Grünen sind Fraktionschef Dominik Lorenzen und Parteichef Leon Alam dabei. Die Linken sicherten sich sechs Plätze, darunter Spitzenkandidatin Cansu Özdemir, die noch nicht entschieden hat, ob sie stattdessen ihr Bundestagsmandat annimmt.

AfD holt sechs Plätze über Landesliste

Für die AfD kommen sechs Plätze der Landesliste zum Tragen, sie werden unter anderem von Krzysztof Walczak und Alexander Wolf belegt. Wolf hat ebenfalls ein Mandat für den Bundestag.

Endgültig soll das Wahlergebnis nach Prüfung durch den Landeswahlausschuss am 19. März feststehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bürgerschaftswahl