Stand: 30.12.2024 06:39 Uhr Bürgerschaftswahl: Landeswahlausschuss entscheidet über Zulassung von Parteien

In Hamburg entscheidet sich heute wer an der Bürgerschaftswahl am 2. März 2025 teilnehmen kann. Insgesamt 19 Parteien und Wählervereinigungen wollen mit Landeslisten ins Rennen gehen. Der Landeswahlausschuss prüft, ob alle die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Dazu zählt unter anderem, dass eine Partei oder Vereinigung genügend Unterschriften von Unterstützerinnen und Unterstützern hat. Die öffnetliche Sitzung beginnt um 11 Uhr in der Handwerkskammer.

