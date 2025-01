Bürgerschaftswahl 2025 in Hamburg: So funktioniert die Briefwahl Stand: 03.01.2025 13:20 Uhr Am 2. März finden in Hamburg die Bürgerschaftswahlen statt. Wer aus wichtigen Gründen, beispielsweise wegen einer Krankheit oder einer Reise, nicht in seinem Wahlkreis zu Wahl gehen kann, kann seine Stimme per Briefwahl abgeben. Briefwahlunterlagen können ab 20. Januar beantragt werden.

Informationen zur Briefwahl sind auf den entsprechenden Seiten der Hansestadt Hamburg zur Bürgerschaftswahl zusammengestellt. Ab 20. Januar wird dort auch ein Link veröffentlicht, um den Briefwahlantrag online zu stellen.

Es ist aber auch möglich, den Antrag auf Briefwahl auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte auszufüllen. Die Wahlbenachrichtigungen werden ab 24. Januar verschickt. Die Rücksendung der Wahlbenachrichtigungskarte mit dem Briefwahlantrag ist innerhalb Deutschlands kostenfrei. Die Stimmzettelhefte werden Ihnen dann per Post zugestellt. Sie können die Wahlunterlagen auch direkt in Ihrer zuständigen Wahldienstelle abholen - und dort auch gleich wählen. Das geht ab 21. Januar. Die Wahldiensstellen befinden sich in den Bezirksämtern und einigen Ortsämtern. Eine Liste der Wahldienstellen mit Adressen, Telefonnummern und E-Mailadressen hat die Stadt auf ihren Seiten zusammengestellt.

Wahlbrief im Inland ohne Porto

Wenn die Unterlagen per Post eingetroffen kann man die Kreuze auf den Stimmzetteln machen. Außerdem ist es nötig, eine eidesstattliche Versicherung dem Wahlschein zu unterschreiben. Die Stimmzettel werden in einen amtlichen Stimmzettelumschlag gesteckt, dieser wird zugeklebt und zusammen mit dem unterschriebenen Wahlschein im Wahlbriefumschlag an die Wahlbehörde gesandt. Im Inland fällt dafür kein Porto an. Der Wahlbrief muss bis spätestens 18 Uhr am Wahltag bei der zuständigen Bezirkswahlleitung eingehen. Das Landeswahlamt warnt davor, nur die Stimmzettel zurückzuschicken, auf denen man Kreuze gemacht hat. Kommen die Stimmzettelhefte unvollständig zurück, müssten die Stimmen als ungültig gewertet werden.

