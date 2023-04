Bürgerschaft streitet über "Letzte Generation" an Schulen

Stand: 27.04.2023 06:43 Uhr

Hamburger Schulen sollte verboten sein, in irgendeiner Weise mit Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" zusammenzuarbeiten - das hatte die CDU am Mittwoch in der Bürgerschaft gefordert. Eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken lehnte den Antrag ab.