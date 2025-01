Bürgerschaft: Hamburger CDU will über Migration debattieren Stand: 29.01.2025 07:25 Uhr Nicht nur im Bundestag in Berlin, auch in Hamburg in der Bürgerschaft ist die Migrationspolitik Thema: Die Hamburger CDU hat die Vorschläge ihres Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zur Grenzsicherung und Zurückweisung zur Aktuellen Stunde der heutigen Sitzung angemeldet.

Der Hamburger CDU-Chef Dennis Thering fordert, SPD und Grüne müssen sich zur Sicherheit Deutschlands bekennen - also zu Grenzkontrollen, zu schnellen Abschiebungen von Ausreisepflichtigen und zu unbefristeten Ausreisearresten.

Mehr als 9.000 Ausreisepflichtige in Hamburg

Innensenator Andy Grote (SPD) hat da rechtliche und praktische Bedenken. Allein in Hamburg leben mehr als 9.000 Ausreisepflichtige - Frauen, Männer und Kinder. Wolle man diese sofort in Haft nehmen, damit man sie abschieben kann, bedeute das Masseninhaftierung, so der SPD-Politiker: "Das ist natürlich verfassungswidrig, und damit rollt man letztlich der AfD den roten Teppich aus."

Grote setzt auf Reform des europäische Asylsystems

Tatsächlich brauche es weitere Maßnahmen, weil die illegale Migration trotz sinkender Flüchtlingszahlen noch zu hoch sei, so Grote weiter. Der Innensenator setzt auf das reformierte europäische Asylsystem. Damit soll unter anderem auch verhindert werden, das Geflüchtete von einem EU-Land in das andere weiterziehen. Allerdings tritt die Reform erst Mitte kommenden Jahres in Kraft.

