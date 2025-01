Bürgerschaft: Harter Schlagabtausch bei Migrationsdebatte Stand: 29.01.2025 16:09 Uhr Einen harten Schlagabtausch hat es am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft gegeben. In der Aktuellen Stunde debattierten die Abgeordneten über die Migrationspolitik und die Anträge der Union dazu im Bundestag.

Zu Beginn der Debatte gab es mahnende Worte der Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD). Zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz und mit Blick auf die aktuelle Migrationsdebatte sagte sie, es sei zwar verständlich, dass das Asylrecht nach den brutalen Taten von Magdeburg oder Aschaffenburg in Frage gestellt werde. "Der politische Streit darf aber nicht dazu verkommen, Menschen in unserem Land Angst zu machen, er darf nicht die Opfer instrumentalisieren. Das ist nicht hinnehmbar", so Veit. Applaus gab es dafür aus der ganzen Bürgerschaft - mit Ausnahme der AfD.

Weitere Informationen Die Bürgerschaftssitzung im Livestream Die Debatten in der Hamburgischen Bürgerschaft werden direkt aus dem Plenum im Internet übertragen. Die Sitzungen beginnen um 13.30 Uhr. extern

Nockemann sieht Ende der "Brandmauer" gegen die AfD

AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann sieht das Ende der sogenannten Brandmauer gegen seine Partei gekommen. An die Adresse von SPD und Grünen sagte er: "Die Bürger wollen Sie nicht mehr, Ihre uniforme, woke, linksgrüne Einheits-Zwangsgesellschaft."

Gegenseitige Vorwürfe von Rot-Grün und CDU

Harte Kritik von SPD und Grünen musste CDU-Chef Dennis Thering einstecken. Sie warfen seiner Partei vor, in der Migrationspolitik inzwischen gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Thering wies das zurück - und warf SPD und Grünen seinerseits vor, keine Antworten auf die brutalen Gewalttaten von Migranten zu haben. Thering hatte bereits vor der Sitzung gefordert, dass sich SPD und Grüne zur Sicherheit Deutschlands bekennen müssten - also zu Grenzkontrollen, zu schnellen Abschiebungen von Ausreisepflichtigen und zu unbefristeten Ausreisearresten.

AUDIO: Podcast Hamburg Heute: Krach im Rathaus wegen Migrationspolitik (12 Min) Podcast Hamburg Heute: Krach im Rathaus wegen Migrationspolitik (12 Min)

Mehr als 9.000 Ausreisepflichtige in Hamburg

Innensenator Andy Grote (SPD) hat jedoch rechtliche und praktische Bedenken. Allein in Hamburg würden mehr als 9.000 Ausreisepflichtige leben - Frauen, Männer und Kinder. Wolle man diese sofort in Haft nehmen, damit man sie abschieben kann, bedeute das Masseninhaftierung, so der SPD-Politiker. "Das ist natürlich verfassungswidrig, und damit rollt man letztlich der AfD den roten Teppich aus", sagte Grote bereits im Vorfeld der Sitzung.

Grote setzt auf Reform des europäische Asylsystems

Tatsächlich brauche es weitere Maßnahmen, weil die illegale Migration trotz sinkender Flüchtlingszahlen noch zu hoch sei, so Grote weiter. Der Innensenator setzt auf das reformierte europäische Asylsystem. Damit soll unter anderem auch verhindert werden, das Geflüchtete von einem EU-Land in das andere weiterziehen. Allerdings tritt die Reform erst Mitte kommenden Jahres in Kraft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburgische Bürgerschaft Migration