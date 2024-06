Bürger diskutieren über MSC-Einstieg im Hamburger Hafen Stand: 20.06.2024 16:56 Uhr Im Haushaltsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft findet zur Stunde eine öffentliche Anhörung zum umstrittenen Einstieg der weltgrößten Reederei MSC bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) statt.

120 Bürgerinnen und Bürger sind dazu in den Haushaltsausschuss gekommen. Der Ton bei der Anhörung ist ruhig und gelassen, obwohl die Emotionen der überwiegend anwesenden Hafenarbeiter und Hafenarbeiterinnen aufgewühlt sind. Der Vorsitzende des HHLA-Konzernbetriebsrats Christian Baranowsky fasst die Kritik zusammen: "Wir halten es für strategisch sehr fragwürdig, sich von einem einzelnen Reedereikonzern abhängig zu machen, dessen Mitwirken potentielle Kundschaft verprellen und dessen Verhältnis zur Mitbestimmung einen negativen Einfluss auf die Motivation unserer Beschäftigten haben könnte."

"Gemeingut hat in Privathand nichts zu suchen"

Die Hafenarbeiter und Hafenarbeiterinnen misstrauen der Aussage des Senats, mit 50,1 Prozent stets die Entscheidungen bei der HHLA zu bestimmen. Häufig wurden auch Privatisierungen an sich kritisiert, so von Monika Koobs aus Wandsbek: "Für mich hat Gemeingut in Privathand nichts zu suchen - und der Hamburger Hafen gehört dazu. Das ist unser Hafen." Die Bürgerschaftsabgeordneten werden sich die Argumente der Bürgerinnen und Bürger voraussichtlich bis in den späten Abend anhören.

Bürgerschaft soll vor der Sommerpause entscheiden

Im Anschluss an die Anhörung im Rathaus sind dann eine Senatsbefragung und der nicht öffentliche Teil der Sitzung des Haushaltsausschusses geplant. Sind alle Punkte abgearbeitet, könnte das Gremium dann seine Empfehlung für die Bürgerschaft abgeben, die über den Einstieg noch in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am 10. Juli beraten und entscheiden will. Zuvor hatten bereits der Ausschuss für öffentliche Unternehmen und der Wirtschaftsausschuss den Plan des rot-grünen Senats durchgewinkt.

Auf den Weg gebracht hatte die öffentliche Anhörung der Bürgerschaftsabgeordnete Norbert Hackbusch (Linke). Jeder Abgeordnete der Bürgerschaft stehe in der Verantwortung für diesen Jahrhundertvertrag, so Hackbusch. Die Privatisierung der HHLA könne später praktisch nicht mehr umgekehrt werden.

Senat will mithilfe von MSC Umschlag stabilisieren

Der Hamburger Senat will die Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf beim Hafenbetreiber HHLA an Bord holen, um den Containerumschlag zu stabilisieren. Die Stadt und das der italienischen Reederfamilie Aponte gehörende Unternehmen sollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, bei dem die Stadt eine Mehrheit von 50,1 Prozent hält. Bislang gehörten der Stadt rund 70 Prozent der börsennotierten HHLA. Im Gegenzug will die weltgrößte Reederei MSC ihre Deutschlandzentrale in Hamburg bauen, das Ladungsaufkommen im Hafen von 2025 an erhöhen und laut Drucksache bis 2031 auf eine Million Standardcontainer pro Jahr steigern. Zudem wollen MSC und die Stadt das Eigenkapital der HHLA um 450 Millionen Euro erhöhen.

Hafenarbeiter, Gewerkschaft und Opposition gegen Deal

Zuletzt sank der Umschlag von Seegütern im Hamburger Hafen. 2023 wurden 114,3 Millionen Tonnen Seegüter umgeschlagen - 4,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Gegen das Geschäft gibt es erhebliche Proteste etwa unternehmensübergreifend von Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeitern, der HHLA-Belegschaft sowie den HHLA-Betriebsräten und der Gewerkschaft ver.di, die sich um Arbeitsplätze und Mitbestimmungsrechte sorgen. Hafenbeschäftigte wollen rund um die Anhörung heute gegen den MSC-Deal demonstrieren. Aber auch etliche Sachverständige haben sich in mittlerweile zwei Expertenanhörungen skeptisch gezeigt, warnten etwa vor einem Kontrollverlust der Stadt. In der Politik sind vor allem die CDU und die Linke gegen das Geschäft.

TV-Tipp: Mehr zu diesem Thema heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.06.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen