"Bündnis für das Wohnen" ist in Hamburg verlängert worden Stand: 23.06.2021 17:51 Uhr Im Hamburger Rathaus ist es am Mittwoch unterzeichnet worden - das neue "Bündnis für das Wohnen". Senat und Wohnungswirtschaft verpflichten sich darin auf 10.000 Baugenehmigungen jährlich und mehr Sozialwohnungen. Die neue Vereinbarung soll bis 2025 gelten.

In zehn Monaten Verhandlungen hat Hamburgs Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) die Bauwirtschaft doch noch zur Unterschrift unter der Vereinbarung bewegt. Im Kern geht darin um die staatliche Zusage verlässlicher Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in Wohnraum. Im Gegenzug sagt die Wohnungswirtschaft zu, jedes Jahr Bauanträge in der geforderten Zahl einzureichen.

Kritik an Erbpacht

Die Bauwirtschaft hatte jedoch kritisiert, dass der Senat Grundstücke fast nur in Erbpacht vergibt. Doch das wird nun günstiger für die Wohnungsbauer. Deshalb bleibt das Ziel: 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr. Das ist laut Stapelfeldt wichtig. "Wir brauchen dieses hohe Volumen im Wohnungsbau, weil der Neubau tatsächlich die beste Mietpreisbremse ist", erläutert die Senatorin.

Mindestens 35 Prozent Sozialwohnungen

Dafür setzt sie auch den Mindest-Anteil an Sozialwohnungen von 30 auf 35 Prozent hoch. Zusammen mit sogenannten "Hamburg-Wohnungen", die zwar nicht gefördert, aber mit günstigen Anfangsmieten ausgestattet sind, peilt das Bündnis jährlich mindestens 4.000 Wohnungen für sozial schwächere Haushalte an.

Genehmigungen beschleunigen

Es werde aber schwerer, die 10.000 Wohnungen zu schaffen, meint Sönke Struck, Chef des Verbands BFW Nord. Seiner Meinung nach müsse man darauf setzen, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. "Aber wir müssen uns auch damit anfreunden, höher zu bauen", fügt er hinzu.

Außerdem sollen die Bezirke künftig strenger vom Senat kontrolliert werden, dahingehend, ob sie das Bauen auch ermöglichen.

"Vorbildfunktion für ganz Deutschland"

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht bei dem "Bündnis für das Wohnen" von einem Vorbild für die gesamte Republik. "Seit 2011 wurde der Bau von über 100.000 neuen Wohnungen genehmigt, davon sind bisher 77.000 fertiggestellt", so Tschentscher. Außerdem sei Verlässlichkeit auch für Bauunternehmen und Handwerk wichtig. "Das ist, wenn man so will, eine Jobgarantie für die Bauwirtschaft, was wir hier machen", so der Bürgermeister.

Hamburg ist zuletzt jedes Jahr im Schnitt um 7.000 Einwohner gewachsen - ein Ende ist hier nicht in Sicht. Der Wohnungsbau bleibt damit für die Hansestadt ein wichtiges Thema.

