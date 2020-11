Brutaler Überfall auf Rentnerin: Zeugen gesucht Stand: 20.11.2020 13:00 Uhr Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagabend eine Seniorin in ihrer Wohnung in Hamburg-Hamm überfallen und ausgeraubt.

Nach Angaben der Polizei kam die 79-Jährige vom Einkauf zurück, als sich an ihrer Tür zwei Männer mit in die Wohnung am Hammer Hof drängten. Im Flur schubsten die Täter die Seniorin zu Boden und forderten Geld und Schmuck.

Gewürgt und mit Paket geschlagen

Weil die Männer keine Wertsachen in der Wohnung fanden, soll einer von ihnen die 79-Jährige gewürgt und mit einem Paket nach ihr geschlagen haben. Anschließend rissen die Unbekannten der Seniorin eine Kette vom Hals, zwei Ringe von den Fingern und flüchteten mit ihrem Portmonee. Die 79-jährige wurde bei dem Überfall leicht an Hand und Schulter verletzt, sie wollte sich allerdings nicht ärztlich behandeln lassen.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen: Ein Täter soll 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß und kräftig sein. Er hatte helle Haut, schulterlange Haare und war dunkel gekleidet. Der andere soll 25 Jahre alt und etwa 1,70 Metzer groß und von schmaler Figur sein. Er trug mittelbraune Haare. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an den Dienststellen entgegen.

