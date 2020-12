Brand in Supermarkt auf der Veddel Stand: 14.12.2020 06:34 Uhr In Hamburg ist die Feuerwehr in der Nacht zum Montag zu zwei Bränden ausgerückt. Auf der Veddel brach ein Feuer in einem Supermarkt aus und in einer Diskothek auf St. Pauli kam es zu einer Explosion. In beiden Fällen gab es keine Verletzten.

Und kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr in den Stadtteil Veddel aus. Dort brannte ein Supermarkt in der Straße Sieldeich. Das Feuer war vermutlich in einem Müllbehälter gelegt worden. Der Eingangsbereich und ein Teil des Supermarktdachs standen in Flammen. 75 Feuerwehrleute mussten ein nahgelegenes Hotel evakuieren und die Fassade mit Löschwasser kühlen. Zwei Hotelangestellte sowie 15 Gäste konnten nach den Löscharbeiten in die Unterkunft zurückkehren.

AUDIO: Hamburger Feuerwehr rückt zu zwei Bränden aus (1 Min)

St. Pauli: Brand in Diskothek

Den Brand in der Diskothek "Peggy Sue" im Stadtteil St. Pauli soll eine explodierte Gaskartusche verursacht haben. Sie war zuvor im Hausmüll entsorgt worden. Die Verpuffung entfachte gegen 21.20 Uhr ein Feuer in den Kellerräumen des Gebäudes in der Gerhardstraße. Schwarzer Rauch breitete sich im gesamten Treppenhaus aus. Aus einer Wohnung über der Diskothek, mussten Feuerwehrleute einen Bewohner retten. Der Mann blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.12.2020 | 06:00 Uhr