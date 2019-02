Stand: 19.02.2019 17:19 Uhr

Blindgänger auf Baustelle in Wandsbek gefunden

Auf einem Baugrundstück in der Nähe des Bundeswehrkrankenhauses und der Unternehmenszentrale des Otto-Konzerns in Hamburg-Wandsbek ist am Dienstag ein Blindgänger gefunden worden. Es handelt sich um eine 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe, die vor Ort entschärft werden muss. Für die Entschärfung muss die Otto-Zentrale evakuiert werden. Insgesamt arbeiten auf dem Gelände rund 9.000 Menschen, circa 1.000 Büromitarbeiter wurden nun früher nach Hause geschickt. "Die Auslieferung der Ware ist aber nicht betroffen, jedes Paket wird normal ausgeliefert", sagte ein Unternehmenssprecher. Denn das Lager des Konzerns befindet sich nicht in Hamburg, sondern in Haldensleben.

Bundeswehrkrankenhaus nicht betroffen

Laut Feuerwehr wurde ein Sperradius von 300 Metern um den Fundort an der Haldesdorfer Straße festgelegt. Ganz in der Nähe befindet sich auch das Bundeswehrkrankenhaus. Die Klinik ist aber nicht betroffen. Dort muss lediglich der Rettungshubschrauber verlegt werden, da auch der Luftraum während der Bombenentschärfung gesperrt wird.

Die Fliegerbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Sie verfügt über einen Bakelit-Zünder, der eventuell beschädigt ist. Der Sprengmeister hat entschieden, den Kopf des Blindgängers mithilfe einer Hochdruckschneideanlage abzutrennen. Wann das soweit sein wird, ist noch unklar. Derzeit laufen die Vorbereitungen, auch mehrere Supermärkte in der Umgebung müssen vorzeitig schließen. Einige Anwohner sind offenbar auch betroffen. Rund um den Fundort kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

