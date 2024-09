Stand: 13.09.2024 18:11 Uhr Billstedt: Sechsjähriger löst Polizei-Großeinsatz aus

Ein sechsjähriger Junge hat in Billstedt am Freitag einen größeren Polizei-Einsatz ausgelöst. Das Kind hatte laut Polizei gegen elf Uhr die Ganztagsgrundschule Mümmelmannsberg verlassen und wurde seitdem vermisst. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Hundestaffel nach dem Kind. Am Nachmittag tauchte der Junge dann alleine und wohlbehalten bei der Arbeitsstelle des Vaters auf.

