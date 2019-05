Stand: 27.05.2019 00:20 Uhr

Bezirkswahl: Stimmen werden heute ausgezählt

Gut 1,4 Millionen Hamburger waren am Sonntag aufgerufen, die sieben Bezirksversammlungen der Stadt neu zu bestimmen. Weil am Sonntagabend zunächst die Stimmen für die Europawahl ausgezählt wurden, wird das Ergebnis der Bezirkswahl erst heute im Laufe des Tages feststehen. Bei der Beteiligung zeichnete sich ebenso wie bei der Europawahl ein deutliches Plus ab. Sie lag am Sonntag schon zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale bei 48,7 Prozent - und damit deutlich höher als beim letzten Urnengang 2014, als laut amtlichen Endergebnis 40,9 Prozent abgestimmt hatten.

Doppelwahl in Hamburg: Wahlhelfer im Stress Hamburg Journal - 26.05.2019 19:30 Uhr Die Hamburger haben neben der Europawahl auch ihre Stimmen für die Bezirksversammlungen abgegeben. Für die Wahlhelfer war diese Doppelwahl eine ganz besondere Herausforderung.







Bürgerschaftspräsidentin freut sich über Wahlbeteiligung

Videos 00:22 Hamburg Journal Carola Veit: "Das ist ein richtig gutes Zeichen" Hamburg Journal Es sind offenbar deutlich mehr Hamburger zur Bezirkswahl gegangen als noch vor fünf Jahren. Carola Veit, die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, mit einer ersten Reaktion. Video (00:22 min)

Die Bezirksversammlungswahlen gelten als Testlauf für die Bürgerschaftswahl 2020 im rot-grün regierten Stadtstaat Hamburg. Insgesamt bewarben sich in diesem Jahr 1.540 Kandidaten um knapp 360 Sitze in den sieben Bezirksversammlungen. Darunter waren vier Einzelkandidaten, die übrigen Kandidaten verteilten sich auf 13 Parteien und eine Wählervereinigung.

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) freute sich über die im Vergleich zu 2014 hohe Wahlbeteiligung. Sie sprach von einem "richtig guten Zeichen".

SPD regiert in allen Bezirken

Bislang sind die Sozialdemokraten in allen sieben Bezirken stärkste Kraft, obwohl sie schon bei der Bezirkswahl 2014 massive Verluste von knapp zehn Prozentpunkten erlitten hatten und im Schnitt auf 35,2 Prozent gekommen waren.

Als Test gelten die Wahlen in den sieben Hamburger Bezirken Altona, Bergedorf, Eimsbüttel, Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, Harburg und Wandsbek auch für die sich auf Bundes- und Landesebene im Umfragehoch befindlichen Grünen. Sie hatten schon bei den vergangenen Bezirkswahlen 2014 auf durchschnittlich 18,2 Prozent zugelegt.

CDU 2014 zweitstärkste Kraft

Die CDU konnte zwar mit im Schnitt 24,8 Prozent über alle Bezirke nur wenig von den massiven Verlusten der SPD profitieren - blieb aber zweitstärkste Kraft. Während Linke (10,2) und AfD (4,5) derzeit in allen sieben Bezirksversammlungen vertreten sind, hofft die FDP (3,9) dieses Mal auch auf Sitze in Hamburg-Mitte und Bergedorf, wo sie 2014 an der Drei-Prozent-Hürde gescheitert war.

Ergebnisse werden am Montag erwartet

Die Auszählung der Stimmen für die Bezirksversammlungswahlen beginnt am Morgen und kann live auf NDR.de/hamburg mitverfolgt werden. Die vorläufigen Endergebnisse werden am Montagabend erwartet.

