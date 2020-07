Bezirksamt Hamburg-Mitte ist wieder geöffnet

Bezirksamt Mitte: Evakuierung aufgehoben

NDR 90,3 - 29.07.2020 15:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt

Das Bezirksamt Mitte in der Hamburger Innenstadt war am Mittwoch geräumt worden. Bei Wartungsarbeiten in dem Gebäude in der Caffamacherreihe traten im Keller giftige Stoffe aus. Ingmar Schmidt berichtet.