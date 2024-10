Bezirk Hamburg-Nord will verstärkt gegen Elterntaxis vorgehen Stand: 11.10.2024 07:55 Uhr Direkt vor der Schule mit dem Auto abgesetzt oder abgeholt werden? Das soll an einigen Hamburger Schulen bald ein Ende haben. Der Bezirk Nord prüft neue Schritte, um gefährliche Situationen durch sogenannte Elterntaxis vor Schulen zu vermeiden.

Zunächst geht es um die Adolph-Schönfelder-Schule in Barmbek, die Katholische Schule St. Antonius in Winterhude und die Grundschule Ballerstaedtweg in Ohlsdorf. Dass sich vor diesen drei Schulen etwas ändern soll, steht fest. Nun soll geprüft werden, was am sinnvollsten ist. Das hat die Bezirksversammlung Nord am Donnerstagabend beschlossen.

Schulstraßen, Halteverbotszonen oder angehobene Zebrastreifen?

Im Gespräch sind generell sogenannte Schulstraßen. Die wären dann zum Schulbeginn und zum Schulende für Autos gesperrt. Möglich sind auch Hol- und Bringzonen in einiger Entfernung zur Schule, Halteverbotszonen oder angehobene Zebrastreifen, die Autos abbremsen.

Sicherheit der Schulkinder soll verbessert werden

Die Bürgerschaft hatte Anfang September einem Antrag zugestimmt, den SPD und Grünen eingereicht hatten. Demnach sollen alle Hamburger Schulen auf ihre Verkehrssicherheit überprüft werden. Und dass, wenn nötig, nachgebessert werden soll, um die Sicherheit der Schulkinder zu verbessern.

