Bezirk Hamburg-Mitte sammelt Anregungen für besseren Radverkehr Stand: 23.06.2024 09:35 Uhr Wo werden im Bezirk Hamburg-Mitte Fahrradwege gebraucht? Wo sind Verbindungen schlecht oder die Strecken marode? Das will der Bezirk jetzt von den Bürgerinnen und Bürgern wissen.

Auf der Internetseite https://radverkehr-mitte.beteiligung.hamburg können auf einer interaktiven Karte Orte oder Strecken markiert werden. Und die Menschen im Bezirk haben zum Thema Radverkehr offenbar viel zu sagen. Unzählige Hinweise stehen schon in der interaktiven Karte. Bunte Fähnchen zeigen Problempunkte an. Rote zeigen Gefahrenstellen und blaue kennzeichnen, wo immer wieder Rad- und Autofahrer aneinandergeraten.

Zahlreiche Vorschläge

Als "Albtraum für Radfahrende" wird da etwa der Veddeler Damm bezeichnet. Im Kommentar dazu gleich der passende Vorschlag: Blitzer sollten da Raser ausbremsen und befestigte Übergänge für mehr Sicherheit sorgen. In der Markusstraße gibt es Beschwerden über "Elterntaxis", die Wege blockieren. Und am Ausschläger Weg fehle die Fahrradinfrastruktur bisher ganz, so ein Kommentar.

Bezirk will Hinweise auswerten

Noch bis zum 14. Juli können Ideen und Hinweise abgegeben werden. Diese sollen danach ausgewertet werden. Für den Herbst sind dann Gesprächsrunden mit Bürgerinnen und Bürgern geplant. Schließlich sollen möglichst viele der Vorschläge umgesetzt werden, heißt es vom Bezirk. Wieviel Geld dann dafür da ist, steht allerdings noch nicht fest.

