Stand: 08.06.2024 06:19 Uhr Bewaffneter Mann löst SEK-Einsatz in Hamburg-Billstedt aus

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am frühen Freitagabend eine Wohnung in der Straße Kaltenbergen gestürmt. Dort nahm sie einen 40-jährigen Mann fest, wie das Lagezentrum der Polizei am frühen Sonnabend bestätigte. Zeuginnen und Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass der Mann bewaffnet ist. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatt" soll es sich bei dem 40-Jährigen um den Ex-Partner einer Frau handeln. Der soll demnach mit dem neuen Freund in Streit geraten sein.

