Stand: 19.03.2025 07:55 Uhr Beschäftigte der Hamburger Helios Endo-Klinik zum Streik aufgerufen

Die Beschäftigten der Helios Endo-Klinik Hamburg sollen am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Dazu ruft die Gewerkschaft ver.di auf, weil die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben ist. Ver.di fordert für die Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn, mindestens 350 Euro mehr. Außerdem sollen Auszubildende mehr Geld bekommen. Am Freitag steht die dritte Verhandlungsrunde an.

