Bernhard-Nocht-Institut will Geschichte des Gründers aufarbeiten Stand: 07.02.2022 16:41 Uhr Das Bernhard-Nocht-Institut ist eines von Hamburgs Aushängeschildern für Tropenmedizin und Virologie. Seine Forschung: international renommiert. Doch der Gründer ist historisch belastet und als Namensgeber fragwürdig.

Der Vorstand des Instituts will die Geschichte Bernhard Nochts nun aufarbeiten lassen. "Wenn man einem Institut einen Eigennamen gibt, oftmals durch den Gründer, dann muss man auch kritisch hinterfragen, welche Rolle diese Person zu dieser Zeit genau gespielt hat." Außerdem wolle man es den Mitarbeitern nicht zumuten, unter einem Namen zu arbeiten, der vielleicht dafür nicht geeignet sei, sagt Jürgen May, Vorstandsvorsitzender des Bernhard-Nocht-Instituts.

Zweierlei Maß bei der Seuchenbekämpfung

Einerseits bringt der Hafenarzt Bernhard Nocht die Bakteriologie nach Hamburg und macht sich nach der Cholera-Epidemie 1892 um den Seuchenschutz verdient. Andererseits sind Nocht und dessen Institut für Schiffs- und Tropenhygiene eng in die koloniale Expansionspolitik des Deutschen Reiches eingebunden. In seinen Berichten aus Ostafrika sehe man sehr genau, dass er anders als doch auch viele andere Ärzte für Segregation, also die Rassentrennung eintrete, sagt der Medizinhistoriker Philipp Osten: "Die Seuchenbekämpfung und der Schutz der europäischen Bevölkerung ist sein Hauptziel, nicht der Schutz der einheimischen Bevölkerung."

Akte legt rassistische Züge nahe

Ein Akte im Medizinhistorischen Museum legt rassistische Züge nahe. Hier beklagt Bernhard Nocht, dass es leider nicht erreicht worden sei, eine Schule für Schwarze Kinder als Lieferanten von Malaria-Parasiten aus dem Europäerviertel zu verlagern. Neben der Kolonial-Zeit wirft auch die der NS-Diktatur ein schlechtes Licht auf Bernhard Nocht. Denn erst 1942 gab Hamburgs Reichsstatthalter dem Institut Nochts Namen. Genau in der Zeit, in der aus diesem Institut für Schiffs- und Tropenhygiene eine Institution wurde, die Fleckfieberforschung durchaus auch in Konzentrationslagern und vor allen Dingen auch in Warschau durchgeführt hat, mit Menschenversuchen, genau in dieser Zeit ist diese Benennung erfolgt", sagt Osten.

Gutachter gesucht

Inwiefern sein Name von den Nazis instrumentalisiert wurde, ist unklar. Historikerinnen und Historiker sollen nun aufarbeiten, ob und wie sehr der Arzt in den Nationalsozialismus verstrickt war. Momentan sucht das Institut nach geeigneten Gutachterinnen und Gutachtern. "Wir werden sehen, dass wir hier eine ausgewogene Auswahl treffen von Personen, die hier neutral und kritisch und offen an diese Frage herangehen", sagt May. Ob und wann das Institut umbenannt wird, ist noch nicht geklärt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.02.2021 | 19:30 Uhr