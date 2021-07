Bergedorf soll Bezirksamtschefin bekommen Stand: 06.07.2021 12:45 Uhr Bergedorf soll eine neue Bezirksamtsleitung bekommen. SPD, Grüne und FDP wollen im August Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD) wählen.

Mit Schmidt-Hoffmann stünde in drei von sieben Hamburger Bezirken eine Frau an der Spitze der Verwaltung. In Altona ist es die Stefanie von Berg (Grüne), in Harburg Sophie Fredenhagen (parteilos). Doch erst muss die Bezirksversammlung Bergedorf Ende August die Sozialdemokratin wählen.

Juristin aus Neuallermöhe

Zurzeit arbeitet die 57-jährige Juristin als Abteilungsleiterin in der Senatskanzlei. SPD, Grüne und FDP einigten sich auf sie, wie zuerst die "Bild"-Zeitung berichtete. Bergedorfs SPD-Kreisvorsitzender Paul Kleszcz erklärte: "Cornelia Schmidt-Hoffmann zeichnet aus, dass sie Führungskraft in der Verwaltung ist, in Bergedorf lebt, die örtlichen Probleme kennt und gut integrieren kann." Sie wohnt seit rund 20 Jahren in Neuallermöhe.

Die Opposition kritisierte, dass auf eine Ausschreibung verzichtet wurde. Noch-Bezirksamtsleiter Arne Dornquast (SPD) wechselt nach zehn Jahren in die Sozialbehörde.

